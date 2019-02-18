Shinji Kagawa, Fenerbahçe derbisinde 11'e doğru...

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum" sözlerini kullandı







Formda olan Adem Ljajic'in, Malatya deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi Beşiktaş'ın tek üzüntüsü olarak dikkat çekti.Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde bu oyuncunun yerini Shinji Kagawa ile doldurmayı planlıyor.Takımın kurgusunu bozmak niyetinde olmayan Güneş, bu hafta idmanlarda Kagawa'yı, derbiye hazırlayacak. Ancak bu oyuncunun beklentileri karşılayamayacağına inanırsa, Oğuzhan Özyakup alternatif olarak gündeme gelebilir.Kagawa da derbide oynamak istediğini belirterek, "