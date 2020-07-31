Shaq, Nets'in ilk turu atlayacağını söylediğini unutmuş!

Shaq forgot he picked Brooklyn to win its first round series 😅😂 pic.twitter.com/SqVgTuXq5e



— NBA on TNT (@NBAonTNT) July 31, 2020

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Brooklyn Nets'in ilk tur playoff serisini kazanacağını söylediğini unuttuğu görüldü.Shaq kısa süre önce Nets'in playoffların ikinci turuna yükseleceğine dair cesur bir tahmin yapmıştı.Portland Trail Blazers'ın, Los Angeles Lakers'ı ilk turda eleyeceğini söylemiş olan Charles Barkley, Shaq'a TNT'deki Inside the NBA programında, kendi tahminini hatırlattı.Brooklyn'i seçtiğini unuttuğu anlaşılan Shaq,tepkisini verince, programdaki diğer yüzler kahkahalara boğuldu.Shaq'ın o anı, şu şekildeydi: