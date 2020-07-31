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Shaq, Nets'in ilk turu atlayacağını söylediğini unutmuş!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Brooklyn Nets'in ilk tur playoff serisini kazanacağını söylediğini unuttuğu görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Brooklyn Nets'in ilk tur playoff serisini kazanacağını söylediğini unuttuğu görüldü.

Shaq kısa süre önce Nets'in playoffların ikinci turuna yükseleceğine dair cesur bir tahmin yapmıştı.

Portland Trail Blazers'ın, Los Angeles Lakers'ı ilk turda eleyeceğini söylemiş olan Charles Barkley, Shaq'a TNT'deki Inside the NBA programında, kendi tahminini hatırlattı.

Brooklyn'i seçtiğini unuttuğu anlaşılan Shaq, "Seçmiş miydim?" tepkisini verince, programdaki diğer yüzler kahkahalara boğuldu.

Shaq'ın o anı, şu şekildeydi:


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