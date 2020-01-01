Shaq, Lakers için: "2020 şampiyonluğu, bir hanedanın başlangıcı olacak"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James ve Lakers'ın 2020 NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra bir hanedan kurup kuramayacağı konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Shaq, Forbes'tan Andy Frye ile yaptığı röportajda 2020 şampiyonluğunun bunun için bir başlangıç olabileceğine inandığını söyledi:



"Bir hanedan sadece arka arkaya iki veya üç tane kazandığınızda oluşur. Bu bir başlangıç olacak. İnsanlar bana kimi desteklediğimi sormuşlardı. Sanırım hangi takım kazanırsa kazansın, ikisi adına da mutlu olduğumu söyleyen nadir adamlardan biriyim.



Heat kazanırsa, sanırım bu takımın bir parçası da olduğum için, takım adına harika olurdu ve onlar adına mutlu olurdum. Heat'in harika bir ekibi var, nasıl rekabet edeceklerini biliyorlar ve kimse onları itip kakamıyor.



Ve eğer Lakers kazanmış olsaydı, ki kazandı, takım adına, sahibi Jeanie Buss adına ve ayrıca Los Angeles şehri adına mutlu olacağımı biliyordum. L.A. ve ekip bu geçtiğimiz yıl, özellikle Kobe'yi kaybetmekle çok şey yaşadı, bu yüzden şehir için çok büyük anlamı var.



Ve kazanmakla, Lakers tüm zamanların en iyi NBA takımı ünvanı için şampiyonluk sayısında Boston Celtics ile berabere oldu."



