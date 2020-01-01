Shaq, Kobe ile NBA'den öne tanıştığı hikayeyi anlattı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'tan merhum takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çaylak yılından önce kendisiyle ve Penny Hardaway ile nasıl tanıştığını açıkladı.



Shaq, Kobe ile geçirdiği zaman hakkında daha önce anlatılmamış birçok hikaye anlatmıştı. Shaq, genç Bryant'ın NBA'deki çaylak sezonundan önce onunla ve Penny ile nasıl tanıştığı hakkında konuştu:



"Aslında hikayeyi bana Kobe hatırlattı. Orlando'daydım ve o ve ailesiyle soyunma odasına gelmişlerdi ve Penny'den bir imza istemişti. Ve sanırım Penny onu umursamamıştı gibi bir şey olmuştu, emin değilim, Kobe'nin bana söylediği buydu. Ve sonra bana geldiğini ve ona karşı gerçekten iyi olduğumu söylemişti ve bunu çaylak yılındaki bir gün söyleyene kadar hiç bilmiyordum. 'Beni hatırladın mı?' demişti, ben de 'hayır' demiştim. 'Soyunma odasına gelmiştim' dediğinde 'evet, hatırladım.' demiştim."



Bir lise yıldızı olarak adını duyurmadan önce bile, Kobe, babası Joe Bryant, kariyerine devam etmek için İtalya'ya gitmeden önce ligde bir iz bıraktıktan sonra da NBA'in büyük bir hayranıydı.



