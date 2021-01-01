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Shaq, Jeanie Buss'a kızmadı!: "Kendi düşüncesidir..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'ın kendisini 'en önemli Laker'lar' listesine almaması hakkında bir sorunu olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'ın kendisini 'en önemli Laker'lar' listesine almaması hakkında bir sorunu olmadığını belirtti.

Showtime'ın "All the Smoke" podcasti'nde yakın zamanda yaptığı bir röportajda Jeanie, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson ve Phil Jackson'ı, tüm zamanların en önemli Laker'ları olarak seçmişti.

Shaq, geçtiğimiz günlerde "The Big Podcast with Shaq" da bu liste hakkında konuşarak, Buss ve ailesi hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceğini ve bu listelerin öznel olduğunu bildiğini belirtti:

"Jeanie Buss'ı çok severim. Jeanie hakkında asla olumsuz bir şey söylemedim, söylemem de. Bana sırayla 120 milyon, 100 milyon ve 80 milyon dolar vermiş bir kadın. Hayatım boyunca asla ve asla Jeanie Buss ve Buss ailesi hakkında olumsuz bir şey söylemem. Bu onun görüşüdür, saygı duyarım. Herkesin görüşü farklı.

Artık 49 yaşında bir adam olarak çok daha huzurluyum. 29 yaşında falan olsaydım, 'Bir dakika, LeBron sadece 720 gündür orada. Onu nasıl benden önce seçersin?' falan triplerine girerdim. Ama artık 49 yaşındayım, insanların fikirlerine saygı duyuyorum."


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