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Shaq'ın "dokunursan, çeneni kırarım" yaklaşımı!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, zamanında rakip taraftarlarla nasıl başa çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, zamanında rakip taraftarlarla nasıl başa çıktığını açıkladı.

Kariyerinde bir süperstar olarak defalarca şampiyonluk yaşamış olan Shaq, uzun süre rakip kalabalıklardan negatif şeyler görmüş ve duymuştu.

'The Big Podcast'in bir bölümünde O'Neal, bu kitleyle nasıl başa çıktığını şu şekilde dile getirdi:

"Sacramento muhtemelen en zorlu şehirdi. Maçlardan önce dışarı çıktığımızda ve bana bir şeyler söyleyen biri olduğunda, ona 'Maçla ilgili ne diyeceksen de, ben pankekimi yemeye bakacağım. Ama bana dokunursan, o çeneni kırarım.' derdim.

O konuşan kişiyi ya çenesini kırarak, ya da takımının en iyi oyuncusu kimse onu tokatlayarak sustururdum. Olmadı, kalabalığın içine topu fırlatıp hepsinin üzerine atlardım."

2.16 boyunda ve vaktiyle 230+ kilonun üzerinde olan Shaq'ın, saha içinde zaman zaman asabileştiği biliniyor.


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