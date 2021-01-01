Shaq, Bulls için: "O takımla şampiyon olamazsınız"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Chicago Bulls'un yaz dönemindeki hamlelerine rağmen gelecek sezon şampiyonluğu kazanamayacağını söyledi.



Bulls bu yaz Lonzo Ball, Alex Caruso ve DeMar DeRozan'ı kadrosuna katmış olsa da, ekibin önümüzdeki sezon playoff yarışına girecek kadar iyi olup olmadığı, merak konusu olmaya devam ediyor.



Shaq, Complex'e verdiği bir röportajda takımın şansı üzerine kendi analizini şu şekilde yaptı:



"Golden State'in yaptığını yapmaya çalışacaklar. Dört kısayla sahaya yayılacaklar, şut atacaklar, hızlı hücuma çıkacaklar, Zach LaVine üçlük atacak, Lonzo herkesi oyuna dahil edecek. Yani bir deney olacak. Umarım bu deney iyi sonuç verir, ancak o takımla şampiyonluk kazanamazsınız."



