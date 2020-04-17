Shane Larkin: 'Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim'

Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkçe bir isim seçmek durumunda kalsaydı "Şahin" ismini tercih edeceğini söyledi.Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdürdüğünü belirtti.ING Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Larkin, "" ifadesini kullandı.Başantrenör Ergin Ataman ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "" yorumunu yaptı.Larkin, Anadolu Efes'teki geleceği hakkındaki soruya, "" yanıtını verdi.A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını hatırlatan yıldız basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirtti.Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini anlatan Larkin, "" şeklinde konuştu.Larkin, favori yemeklerinin köfte ve mantı olduğunu, tatlılardan ise baklavayı beğendiğini söyledi.Türkiye'de basketbolculardan Şehmus Hazer ve Onuralp Bitim'i beğendiğini kaydeden Larkin, idolünün ise Allen Iverson olduğunu ifade etti.