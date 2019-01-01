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Sezonun tekrar başlamasıyla ilgili, Zion Williamson düşüncesi

NBC Sports'dan Tom Haberstroh'a göre, 2019-20 NBA sezonu Temmuz ayında Walt Disney World'de devam ederse, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, ligin playoff sıralaması ve turnuva formatının anahtar ismi olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBC Sports'dan Tom Haberstroh'a göre, 2019-20 NBA sezonu Temmuz ayında Walt Disney World'de devam ederse, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, ligin playoff sıralaması ve turnuva formatının anahtar ismi olabilir.

NBA'in geleneksel olmayan bir ilk tur playoff serisini değerlendirdiği ve grup sahne formatının olasılıklardan biri olarak öne sürüldüğü bildirilmişti. Şu anda dikkate alınan bir takım seçenekler olmasıyla birlikte, henüz temelde hiçbir şey bulunmuyor.

Haberstroh, düşüncelerini şu şekilde belirtti:

"NBA sezonu yeniden başladığında, ya da başlarsa, ligdeki neredeyse herkes kaç takımın Orlando'ya gideceğini merak ediyor. 16? 20? 24? 30? Birkaç takım yöneticisi ile yaptığım konuşmalarda, sürekli bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor: Zion Williamson 10. sırada yer alan bir takımda."

2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle askıya alınmadan önce, Zion Williamson, Pelicans için maç başına ortalama 23.6 sayı, 6.8 ribaund ve 2.2 asist ile oynuyordu. Sahaya geri dönmesi, oyunların askıya alınmasından önce NBA'in reytinglerinin artmasına yardımcı olmuştu.


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