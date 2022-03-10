Sevilla'dan West Ham'a tek gol!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, kendi sahasında konuk ettiği West Ham United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sevilla'dan West Ham'a tek gol!
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10 Mart 2022 22:40
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 1-0'lık skorla kazandı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Munir El Haddadi kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

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