UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 1-0'lık skorla kazandı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Munir El Haddadi kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 1-0'lık skorla kazandı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Munir El Haddadi kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.