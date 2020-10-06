Sevilla, Arsenal'in efsane maskotunu transfer etti

Sevilla, Arsenal'deki işine son verilen maskotu transfer etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sevilla, Arsenal'in efsane maskotunu transfer etti
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06 Ekim 2020 11:26
Sevilla transfer yapıyor; Sevilla, Arsenal'in ekonomik sıkıntı sebebiyle görevine son verdiği 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'u transfer etti.






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