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Seth'in hem koçu, hem de kayınpederi olan Rivers ile ilişkisi nasıl?

Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, koçu ve aynı zamanda kayınpederi olan Doc Rivers ile olan ilişkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Seth Curry, koçu ve aynı zamanda kayınpederi olan Doc Rivers ile olan ilişkisinden bahsetti.

Curry, 2019'da Rivers'ın kızı Callie ile evlenmiş ve böylece bir aile olarak bir araya gelmişlerdi. Ancak bu sezon Seth, evliliğinden beri ilk kez NBA'de Rivers için oynuyor.

30 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Duke Blue Devils'dan eski kolej takım arkadaşı Andre Dawkins'in podcast'ine katıldı ve Dawkins, kendisine kayınpederiyle antrenman seanslarına nasıl girdiğini ve bunun soyunma odası zihniyetini nasıl etkilediğini yorumlamasını istedi:

"Dürüst olmak gerekirse, bunun takımla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Spor salonunda veya antrenman tesisinde asla konuşulan bir şey olmadı. Sahada içinde halen birbirimizi öğreniyoruz. O beni, ben de onu öğreniyorum ve hepimiz sadece işimizi yapmaya ve maç kazanmaya çalışıyoruz."

Curry, birkaç ay önce aynı soru Kasım 2020'de sorulduğunda da benzer bir yanıt vermişti:

"Gelip işimi yapacağım, o da işini elinden gelen en iyi şekilde yapacak. İşimiz ise, kazanmak. Saha dışında aile olmak için çok fazla vaktimiz var, ancak işimize yaklaşma şeklimizin farklı olması gerektiğini sanmıyorum."


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