Sergen Yalçın'ın listesinde 17'lik genç yıldız

Beşiktaş, transferde rotasını gençlere çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Kayserisporlu Mehmet Eray Özbek'e yöneldi.

Haber; Sabah
Sergen Yalçın'ın listesinde 17'lik genç yıldız
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20 Haziran 2020 11:36
Beşiktaş geleceğe yönelik transferler için yurt içinde ve yurt dışında geniş bir liste üzerinde çalışırken gündeme gelen son isim Kayserispor'dan Mehmet Eray Özbek oldu.

Yönetici Erdal Torunoğulları önceki gün 17 yaşındaki oyuncunun transferini görüşmek üzere Kayseri'ye gitti.

Takımı gençleştirmek ve uygun maliyetlere gelecek yılların yapılanmasını kurmak isteyen Beşiktaş, sağ kanatta görev yapan Mehmet Eray'ı kadroya katmayı hedefliyor.



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