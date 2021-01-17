Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e galibiyeti yok

D

erbi heyecanında gözler teknik direktörlerin üzerinde olacak. Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, kariyeri boyunca 3 ve üstü rakip olduğu

21 teknik direktör içerisinde

sadece Fatih Terim'i mağlup edemedi.

Hocalığını da yapan tecrübeli isme karşı,

2 beraberlik elde edip 1 yenilgi aldı.

Yalçın, farklı takımlarla

G.Saray'a karşı; 2

galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü.

Terim'e karşı ilk galibiyetini almak isteyen Yalçın'ın karşısında ise farklı taktiklerle sahaya çıkmayı seven İmparator olacak. Deneyimli teknik adam siyahbeyazlılara rakip olduğu son beş maçta dört farklı taktikle sahaya çıktı. Terim;

3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldığı

bu maçlarda 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-4-

2'lik

sistemleri denedi.

Beşiktaş,

derbinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, antrenmanda neşeyi artırdı. Rosier saha kenarına biriken karlardan yaptığı kar toplarıyla ortamı hareketlendirdi. 5'e 2 çalışmasında topu kaptıran kar topu cezası verilirken,

Aboubakar'ın cezasını Rosier kesti.

Galatasaray

da Beşiktaş gibi derbi hazırlıklarını kar altında tamamladı. Teknik direktör Terim, bir sakatlık yaşanmaması için çalışmayı erken bitirdi. Normalde bir saat süren çalışma, yağış nedeniyle 40 dakikada sona erdi. Takım, klasikleşen akşam yemeğini de yemeden tesislerden ayrıldı. Terim,

"Akşam yemeğini ailenizle yiyin, kahvaltıda

buluşuruz"