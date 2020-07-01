Sergen Yalçın stoperleri belirledi; Awaziem - Welinton

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor... Maliyeti düşük isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın listesindeki isimlerin başında Alanyasporlu Welinton ile bonservisi Porto'da olan ancak kiralık olarak Leganes'te forma giyen Awaziem var.



Sergen Yalçın'ın bu 2 ismi yönetime bildirdiği belirtildi. Kartal'ın stoperlerinin önümüzdeki sezon bu ikili olmasına kesin gözle bakılıyor.



Eğer 4 milyon euro veren olursa da Domagoj Vida satılacak.



