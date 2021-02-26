Sergen Yalçın: 'Nisan ayı final olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi. Ara verdik. Aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız. Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep var. Mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.



Şampiyonlukla ilgili görüşlerini aktaran Sergen Yalçın, "Savaşmaya devam ediyoruz. Ligde ve kupada hedefteyiz. Mart ayı geldi. Ağustos ayından bu yana çalışıyoruz. 6-7 aydır çalışıyoruz. Yarışmacı olmak, hedef takım olmak sezon başında istediğimiz bir şeydi. Bu pozisyona kadar getirebildik. Devamına bakacağız artık. Zor bir lig. Çok fazla maç var. Kolay değil oyuncular için de. İnşallah üstesinden geliriz. Erken henüz. Buraları atlatabilirsek nisan ayı lig için final ayı olabilir herkes için. Hedefte olan 4 büyük camia var. Ben herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 2-2.5 ay var. Göreceğiz ne olacağını..." ifadelerini kullandı.



Vida'nın sakatlığının durumu sorulan genç hoca, "Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım." cevabını verdi.



"ENDİŞEMİZ VARDI AMA OLMADI"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Erken aldığımız skor oyuncuların rahatlamasına ve oyun içinde rahat hareket etmelerine sebep oldu. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kolay bir galibiyet oldu. İkinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı. Biraz daha konsantre olabilseydik skoru arttırabilirdik. Zor bir lig devam ediyor. Zor takımlara karşı iki önemli maç oynayacağız." diye konuştu.



Bay geçtikleri hafta sonrasında çeşitli endişelerinin olduğunu kaydeden Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Böyle aralardan sonra dönüşler bazen sıkıntılı olabiliyor. Bu 11 günlük sürede biraz dinlendirdik oyuncuları. Antrenman temposunu düşürdük, izin yaptık. Biraz daha rehabilitasyon gibi geçti. Bu müsabakaya yansır mı diye endişemiz vardı ama olmadı." ifadelerini kullandı.



"HATALAR ÖLÜMCÜL DEĞİLSE SORUN DEĞİL"



İki devredeki oyun arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyen Yalçın şunları kaydetti:



"İyi oyun oynamak önemli. İzleyenlere bir şey sunmak zorundayız. Her zaman iyi oynayarak kazanamazsın. Bazen oyunu tutmak gerekir. Kötü oynadığın zaman kazanmak da gerekir. Bazen tutmak, bazen savunmak gerekiyor. Bir lig maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. İyi oyuna takılmak iyi bir şey değil bu işte. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular ilk yarıda 3-0 bitince biraz daha rölanti oynayabiliyorlar. Onların işi de kolay değil, bu normal. Zaman zaman böyle değişimler oluyor, bu da futbolda çok normal. Mücadele etmeden maçlar kazanılmıyor. Mücadele etmek, koşmak, doğru oyunu oynamak lazım. Belli bölümlerde bunu çok iyi yaptık. Cezalılar döndü, sakatlarımız da yavaş yavaş katılınca daha geniş ve revizyonu kadromuz olacak. Oyunun belli bölümlerinde beğendim takımı. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Bu oyun, hatalar oyunu. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağımızı düşünüyorum."



Beşiktaşlı taraftarların maç öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye'den uğurlaması ve Dolmabahçe'de karşılamasına da değinen Yalçın, "Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Yaklaşık 1 sene oldu, göreve başladığımızdan beri. Seyirciden yoksunuz. Teknik ekip olarak bizim de planımız böyle değildi. Taraftarla beraber oynamak farklı hissettiren bir şey. Takımı bir iki vites yukarı çıkarabiliyor. Beklenmedik bir durum ortaya çıktı, yapacak bir şey yok. Yanımızda olduklarını hissettirmeleri sevindirici ve mutluluk verici. Kendim ve camiam adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



