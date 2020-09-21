Sergen Yalçın, koronavirüsü mağlup etti!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, koronavirüsü mağlup etti!
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21 Eylül 2020 18:39
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

Sergen Yalçın, koronavirüs nedeniyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımının başında olamamıştı.


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