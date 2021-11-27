Sergen Yalçın: "Kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Kazanmak istiyoruz'
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27 Kasım 2021 18:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi görüşlerini dile getiren Sergen Yalçın "Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok. Destekleri nedeniyle onlara teşekkür ediyoruz. Onlara istedikleri sonuçları vermek istiyoruz ama şu ana kadar işler iyi gitmedi." dedi.

Sergen Yalçın "Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Bugün iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle kazanırsak güven tazeler, moral motivasyon kazanırız. İnşallah böyle olur." diyerek sözlerini noktaladı.


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