Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hafta sonu oynanacak Kayserispor maçı öncesi görevi bırakma düşüncesi var.



A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund mücadelesinde gelen mağlubiyetten sonra planları değişti. Kayserispor maçına çıkmama ve istifasını sunma düşüncesi bulunuyor.



Sergen Hoca'nın bu kararı alması sonrasında Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ ile temasa geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın durumu düzeltmek için bugüne kadar çok fazla çözüm aradığı ancak şu an kendisini çaresiz hissettiği belirtildi.



Beşiktaş'ta kadro, sistem ve strateji değişikliklerine rağmen çözüm bulunamaması ve sonuçların değişmemesi sonrası Sergen Yalçın'ın istifayı daha çok düşünür hale geldiği vurgulandı.



1 ADIM GERİDEN: İSTİFA SORUSUNA CEVAP



Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı sonrası istifa sorusuna şöyle cevap vermişti:



"Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız."



