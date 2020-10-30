Sergen Yalçın: 'Her şeyi 37'lik Atiba'dan beklemeyin'

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor ile oynanacak kritik maçtan önce adeta olağanüstü hal ilan edildi. Malatyaspor maçını da kazanarak seri yakalamak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.Yeni Malatyaspor maçını ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Hem kişisel olarak hem de takım olarak üzerimizde çok büyük bir baskı var ve bu baskıyı kırmak zorundayız. Malatyaspor maçı çok ciddi bir sınav var ve kazanmaktan başka bir şansımız yok. Takımda herkesin aynı mücadeleyi göstermesini bekliyorum, her şeyi 37 yaşındaki Atiba'dan bekleyemeyiz" dedi.