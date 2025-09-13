Sergen Yalçın galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bin 386 gün sonra döndüğü Dolmabahçe'den galibiyetle ayrıldı.
SON MAÇINDA 4 GOL YEMİŞLERDİ
3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Tüpraş Stadı'na RAMS Başakşehir maçıyla çıkan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de oynadığı son maçında Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
EVİNDEKİ SON GALİBİYET: GALATASARAY
Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'ndan galibiyetle ayrıldığı son maçta siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
