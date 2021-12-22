Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın takımına mı gidecek?

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın'ın, Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City'nin başına geçeceği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın takımına mı gidecek?
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22 Aralık 2021 02:24
Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SERGEN YALÇIN VE ACUN ILICALI 

Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

ACUN OLUMLU YANIT ALDI

Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü ve olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.

Beşiktaş'ta göreve devam ederken, yurt dışı hayalinin olduğunu belirten Sergen Yalçın'ın dil konusunda eğitimlerini de hızlandırdığı da biliniyor. 


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