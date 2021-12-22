Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.



SERGEN YALÇIN VE ACUN ILICALI



Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.



ACUN OLUMLU YANIT ALDI



Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.



İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü ve olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.



Beşiktaş'ta göreve devam ederken, yurt dışı hayalinin olduğunu belirten Sergen Yalçın'ın dil konusunda eğitimlerini de hızlandırdığı da biliniyor.



