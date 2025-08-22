22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Serge Aurier'e büyük şok!

Galatasaray'dan sonra Persepolis'e transfer olan Serge Aurier'de Hepatit B tespit edildi. Tedavi görecek Fildişili futbolcu, 6 ay forma giyemeyecek.

calendar 22 Ağustos 2025 18:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Serge Aurier'e büyük şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray kariyerinin ardından bir yıl kulüpsüz kalan ve bu yaz transfer döneminde Persepolis'e imza atan Serge Aurier, yeni kulübünde ilk maçına çıkmadan önce büyük bir şok yaşadı.

İran medyasında yer alan habere göre, Fildişili futbolcuda Hepatit B tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi görecek 32 yaşındaki futbolcu, 6 ay forma giyemeyecek.

Serge Aurier, Persepolis ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Aurier, sarı-kırmızılılarda 4 maçta süre bulmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.