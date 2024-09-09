Serdar Aziz'den transfer görüşmesi!

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz'in Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Serdar Aziz'den transfer görüşmesi!
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09 Eylül 2024 10:14
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden olan Serdar Aziz ile ilgili yeni gelişmeler var...

Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, halen kulüp bulamamıştı.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin, Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.

Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe, Serdar'ın bonservisini verecek.



KARNESİ

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.   
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