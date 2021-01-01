Serbest kalan Alex Len'i, Wizards aldı

Serbest oyuncu Alex Len'in, Washington Wizards ile tek yıllık bir kontrat yapmayı kabul ettiği bildirildi.



Birden fazla talibi bulunduğu söylenen Len'in kararını, Thomas Bryant sezonu kapattığı için uzun rotasyonunda derinliğe ihtiyaç duyan Wizards'tan yana kullandığı belirtildi.



Len, Toronto Raptors ile bu sezon maç başına 10.9 dakika sahada kalarak yalnızca 2.3 sayı ortalaması yakalaması sonrası, 19 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.



Wizards ise Len için 15 kişilik kadroda yer açmak adına, Anzejs Pasecniks'i serbest bıraktı.



