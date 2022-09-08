Serbest Güreş A Milli Takımı'nda tek hedef altın madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Serbest Stil A Milli Güreş Takımı'nda mindere çıkacak olan milli güreşçiler Muhammet Karavus, Muhammet Akdeniz, Süleyman Atlı, Fatih Erdin ve Mücahit Çelik, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlık süreci ve hedeflere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



KARAVUS: MİNDERDE EN İYİ KOZUMU OYNAYACAĞIM



57 kiloda mücadele edecek olan Muhammet Karavus, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Yaşar Doğu turnuvalarında tecrübe edindiklerini ve rakiplerini görme imkanı bulduklarını belirterek, "Ona göre çalışmalarımızı yaptık ve eksiklerimizi tamamladık. Dünya Şampiyonası son maraton. Ustalarımızla birlikte çok iyi hazırlıklar yaptık. En güzel şekilde ülkeme dönmeyi hedefliyorum" diye konuştu.



Genç bir güreşçi olarak kendisine verilen destek ve enerji ile birlikte minderde en iyi kozunu oynayacağını belirten Karavus, "En güzel şekilde Türkiyemizi temsil edeceğimize inanıyorum'' dedi.



"BİZ ONLARDAN DAHA İYİYİZ"



Akdeniz Oyunları'nda kazandığı altın madalya ile rakiplerine gözdağı verdiğini söyleyen Karavus, "Herkes beni biraz tanımış oldu, 'ben de burada varım' demiş oldum. Başkanımız da her maçımızda yanımızda oldu, bize güven verdi. 'Onlar bizim dengimiz değil, biz onlardan daha iyiyiz' dedi. Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı alarak kendi kariyerim için önemli bir başarı elde ettim. Dünya Şampiyonası'nda da rakiplerimden üstün olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.



AKDENİZ: ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFLİYORUZ



Dünya Şampiyonası'nda 79 kiloda ülkemizi temsil edecek olan Muhammet Akdeniz, kampı verimli ve güzel geçirdiklerini ifade ederek, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde güzel işler başaracaklarına inandığını söyledi. Genç bir takım olduklarını ifade eden Akdeniz, "Alt taraftan gençler geldi. Üstte ise Taha abimiz, Servet abimiz, Soner abimiz var. Biz de inşallah bu Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz" dedi.



Avrupa Şampiyonası'nda ve İslami Dayanışma Oyunları'nda rakiplerini analiz ettiklerini belirten Akdeniz, "Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü, İslami Dayanışma Oyunları'nda 2'nci oldum. Dünya Şampiyonası'nda da 1'inciliği hedefliyorum. Şampiyonada gözümüz yükseklerde ve şampiyonluklar hedefliyoruz" diye konuştu.



"KARİYERİMDE EKSİK OLAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU ALACAĞIM"



61 kiloda mindere çıkacak olan Süleyman Atlı, daha önce 57 kiloda mücadele ettiğini ama şimdi bir üst sıklette mindere çıkacağını ifade ederek, "Antrenman programlarım daha yoğun geçti. Bu Dünya Şampiyonası benim için çok önemli çünkü kariyerimde daha önce dünya 3'üncülüğüm var, dünya 2'nciliğim var ama kariyerimde hiç altın madalya yok. Bu Dünya Şampiyonası'na altın madalyayı almak için gidiyorum" dedi.



Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Atlı, "Takımda çok favori arkadaşlarımız var. Kendim adına da bu Dünya Şampiyonası'nı iyi geçirip kariyerimde eksik olan Dünya Şampiyonluğunu alacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Gözünde meydana gelen kan oturmasına ilişkin ise Atlı, antrenmanların yoğun ve çetin geçtiğini, bu durumun da kendilerini motive ettiğini söyledi.



ERDİN: ORAYA MADALYA İÇİN GİDECEĞİZ



86 kiloda mücadele edecek olan Fatih Erdin ise antrenmanların iyi geçtiğini ve şampiyonaya kalan sürenin kilo ayarlama antrenmanlarıyla geçeceğini belirtti. Takım olarak ve bireysel olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Erdin, "Taha ve Soner abilerimiz takımın en başarılı sporcuları. Biz de onların yanındayız. Bizler de inşallah onlar gibi madalya almak için oraya gideceğiz. İnşallah antrenmanların ve harcadığımız zamanın karşılığını orada madalya alarak alırız" diye konuştu.



ÇELİK: ORADAN MADALYA ALIP GELECEĞİZ



U-20 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve ilk defa büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda 97 kiloda mindere çıkacak olan Mücahit Çelik ise "Zorlu bir süreçten geçtik, iyi hazırlandık. Bu benim için büyüklerde ilk dünya şampiyonası olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, oradan madalya alıp geleceğiz'' ifadelerini kullandı.





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