Şenol Güneş, uzatma teklifini açıkladı!

"MUTSUZ OLDUĞUM KONULAR SONUÇLAR VE OYUN"

"UZUN SÜRE KALMANIN ARTILARI, EKSİLERİ VAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüpten kendisine gelen sözleşme uzatma teklifiyle ilgili konuştu.Deneyimli teknik adam, mutlu olduğunu belirterek, "" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta mutsuz olduğu noktaların sonuçlar ve oyun olduğunu vurgulayan Güneş,yorumunu yaptı.Beşiktaş'ta dördüncü senesini geçirdiğinin altını çizen başarılı teknik adam, "" sözleriyle mutlu olduğunu vurguladı.