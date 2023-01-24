Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım antrenmanı öncesi gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Kaan Ayhan'ı ben de gazetede okudum. Bir sürü oyuncu yazılıyor, içlerinde bizim de düşündüklerimiz var ama kimin olacağını bilmiyorum. Şu anda eldeki oyunculardan çıkma planımız var. Yeni bir oyuncu gelirse ondan haberiniz olur." dedi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda kendi evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

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