Şenol Güneş: 'Altay ve Uğurcan'dan vazgeçmem'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık'a karşı 3-0 kazanılan maçın ardından kaleci tercihiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Güneş, "3 kalecimiz de iyi. Mert bizim için daha başlangıçta direk oynayan kaleciydi. Başakşehir'de 1 seneyi sıkıntılı geçirdi. İki genç kalecimiz de çok iyi. Uğurcan'la Avrupa Şampiyonası geçirdik. İkisi de sezona iyi başladı. Uğurcan'dan da memnunum, Altay'dan da memnunum. Yediği golün bir etkisi olabilir ama milli Takım Uğurcan ve Altay'dan vazgeçmez, vazgeçemez." ifadelerini kullandı.



KALECİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİ



Şenol Güneş, Karadağ ile oynanan maçta Altay Bayındır'ı ilk 11'de tercih ederken Cebelitarık maçında ise Uğurcan Çakır'a şans verdi.



