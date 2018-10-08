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Senegal 2022 Gençlik Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak

IOC, son dönemde inşa edilen ve edilecek spor komplekslerini göz önüne alarak Senegal'in 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına karar verdi.

Kaynak: AA
Senegal 2022 Gençlik Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak
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08 Ekim 2018 21:36
Senegal, 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliğini yapacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, IOC'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaptığı değerlendirme toplantısında 2022'de düzenlenecek organizasyonun Senegal'in başkenti Dakar'da yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kararla Senegal, Afrika'da bir olimpiyat etkinliğine ev sahipliği yapacak ilk ülke olacak.

IOC, eylül ayının ilk haftasında yaptığı toplantıda, Afrika ülkeleri Senegal, Botswana, Nijerya ve Tunus'un ev sahibi aday ülke olduğu organizasyonun, son dönemde inşa edilen ve edilecek spor tesislerinin uygunluğu nedeniyle Senegal'de yapılabileceğini açıklamıştı. 

Ülkede son dönemde inşa edilen spor tesislerinin önemli bir bölümünün yapımını ise Türk firmalar üstlenmiş durumda. Dakar'ın Diamniadio bölgesinde ağustosta bir Türk firması tarafından Dakar Arena Spor Kompleksi açılmıştı. Kompleksin yakınında 2020'de tamamlanması planlanan 50 bin kişilik stadının yapımını da Dakar Arena'nın inşasını üstlenen Türk şirketi gerçekleştirecek. 

Yaz Gençlik Olimpiyatları'nın ilki 2010'da Singapur'da yapılmıştı. 

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