Semih Kaya Ümraniyespor yolunda!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli stoper Semih Kaya, Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'la anlaşmaya vardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Semih Kaya Ümraniyespor yolunda!
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28 Haziran 2022 14:34
Galatasaray'ın eski stoperlerinden Semih Kaya'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan Semih'in 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerine Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, daha sonra Galatasaray altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen tecrübeli stoper, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da, ikinci yarısını ise Galatasaray'da geçirmişti.


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