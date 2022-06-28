Semih Kaya Ümraniyespor yolunda!

Galatasaray'ın eski stoperlerinden Semih Kaya'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan Semih'in 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerine Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, daha sonra Galatasaray altyapısına geçti.
Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen tecrübeli stoper, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da, ikinci yarısını ise Galatasaray'da geçirmişti.
Takvim'de yer alan habere göre bonservisi elinde olan Semih'in 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerine Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, daha sonra Galatasaray altyapısına geçti.
Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen tecrübeli stoper, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor'da, ikinci yarısını ise Galatasaray'da geçirmişti.
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