Selçuk ve Feghouli bu kez çok farklı

Galatasaray'da İsviçre kampının dikkat çeken isimleri arasında Selçuk ve Feghouli de var.Kamp çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.Fazla kilolarından kurtulan Feghouli ve Selçuk'un, kampın en çalışkan isimleri olarak dikkat çektiği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Selçuk, 1 gol ve 4 asist ile oynarken, Feghouli ise 31 maçta 7 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.