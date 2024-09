Selçuk Çebi, adaylığını açıkladı

Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Çebi, 12 yaşından bu yana güreş camiasının içinde yer aldığına işaret ederek, "25 yıl süren bir mücadelenin azmini, kararlılığını, alın terini ve gururunu yaşadım. Bu süreçte, üç dünya şampiyonluğu elde ederek bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşı'mızı gururla tüm dünyaya dinlettim. İçimde, yüreğini milli ve manevi değerlere adayan ve güreşi sadece bir mücadele olarak görmeyip kendi kültürüyle yoğuran bir yaşam tutkusu var. İçimdeki spor aşkını, sizlerden aldığım güçle daha büyük bir meşale olarak taşıma idealini giyinmiş bir şekilde karşınıza geldim." ifadelerini kullandı.



Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Çebi, şunları kaydetti:



"Çeşitli kurul ve komisyon üyeliklerinde de bulunarak öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu geniş deneyim yelpazesi, sporun tüm yönleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmeme ve bu bilgileri güreş sporunun hizmetine sunmama olanak tanıdı. Yıllarca bakanlığımızda yürüttüğüm daire başkanlığı görevi, şahsıma geniş bir vizyon kazandırdı. Ayrıca bu bilgi birikimi ve idari tecrübeler daha derin bir anlayış geliştirmemi sağladı. Bu sürede Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Antrenörlük Eğitim Sistemi, Olimpik ve Paralimpik Takip, Sporcu Harçlıkları ve Vakıf Üniversiteleriyle Yapılan Millilik Bursu, daire başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz ve yürüttüğümüz önemli işlerden bazılarıdır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu bakış açısıyla, bu süreçte edindiğim derin bilgi ve deneyim, federasyonumuzun yönetiminde daha etkili, şeffaf, katılımcı ve adil bir yaklaşım sergileme konusunda bana güçlü bir temel sağladı. Bu birikimle, federasyonumuzu daha ileriye taşıyacak ve güreşin tüm paydaşlarıyla birlikte, ortak hedefler doğrultusunda başarılı bir yolculuğa çıkacağımızdan eminim."



Selçuk Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk sporuna ve özellikle Türk güreşine önem verdiğini dile getirerek, "Bakanlık ile federasyon arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesinde de federasyon başkanının kilit bir rolü vardır. Bu iş birliğinin güçlendirilmesi, sporun her kademesinde etkili ve uyumlu bir yönetim yapısının oluşmasını sağlar ve güreş sporunun daha ileri seviyelere taşınmasının önünü açar." değerlendirmesinde bulundu.



Birlik beraberlik mesajı da veren Çebi, "Antrenörlerimiz, kulüplerimiz, teknik ekibimiz, yüreği atalarından aldığı güçle çarpan sporcularımız, büyük fotoğrafa baktığımızda uluslararası arenada elde edilen başarıların ortak mimarıdır. Aldığımız alkışlarda da yaşadığımız sevinç ve hüzünde de birlikte ve omuz omuzayız. Birlikte atılan her adımın güreş ailemizi kuvvetlendirdiğine yürekten inanıyoruz. Güreşin içinden gelen ve alanında tecrübe sahibi olan ekibimizle güreşimizi ulusal alanda yaygınlaştırmak, uluslararası arenada ise daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.



Güreşin tüm paydaşlarına ve destekçilerine teşekkürlerini sunan Çebi, "Bu heyecan verici yolculukta sizinle birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı olduğumu ilan ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Selçuk Çebi, belirledikleri bazı politika ve projeleri ise maddeler halinde paylaştı:



- Federasyonun yeni teşkilat yapısını ve kurumsallığını oluşturmak



- Yeni lig yapısını oluşturmak



- Alt yaş gruplarında (SEM'lerin katılımının zorunlu olduğu) bölgesel gelişim ligleri düzenlemek



- Lig ve şampiyonalara ödül sistemi kurmak



- Mevcut kulüpleri ayni ve nakdi olarak desteklemek



- Kulüp sayısını artırmak için girişimlerde bulunmak



- Sponsorluk gelirlerini artırmak



- Tüm yaş gruplarında milli takımlardaki sağlık ve performans ekibini güçlendirmek



- Milli takım kamp ve seçme kriterlerini netleştirmek



- Güreş vakfı ve güreş dernekleriyle birlikte ulusal ve uluslararası projeler yürütmek



- Dört yıllık olimpiyat takvimini yayımlayarak, 2025-2028 lig ve şampiyona faaliyet programını önceden hazır hale getirmek.



- Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile iş birlikleri yürütmek



- Her yıl sonunda güreşin enlerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlemek



- İçerisinde idari binası, spor salonları, güreş müzesi ve konaklama hizmetinin de yer alacağı müstakil bir tesis kazandırmak



- UWW ile iş birliğini kuvvetlendirmek (Kurullardaki temsilci sayısını artırmak)



- Aralık ayında güreş çalıştayı yapmak





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU