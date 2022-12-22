Seferovic maçı tamamlayamadı

Galatasaray'ın Keçiörengücü karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Haris Seferovic, sakatlık geçirerek ikinci yarıda oyundan çıktı.
İsviçreli forvet maçın 63. dakikasında sakatlık geçirdi. Kısa süreli tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Seferovic, çıkmak zorunda kaldı. 65. dakikada Seferovic'in yerine ise Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.
Haris Seferovic 41. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı.
İsviçreli forvet maçın 63. dakikasında sakatlık geçirdi. Kısa süreli tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Seferovic, çıkmak zorunda kaldı. 65. dakikada Seferovic'in yerine ise Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.
Haris Seferovic 41. dakikada penaltı atışından yararlanamamıştı.
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