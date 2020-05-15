Manchester United efsanesi Paul Scholes, kendisiyle birlikte döneminin en iyi İngiliz orta sahaları kabul edilen Steven Gerrard ve Frank Lampard ile ilgili görüşlerini paylaştı.BBC 5'in konuğu olan Paul Scholes'a, "Hanginiz daha iyiydi? Sen mi, Frank Lampard mı, Steven Gerrard mı?" sorusuna yönelik olarak, "Bu soruyu duymaktan çok sıkıldım. Dürüst olayım, kimin daha iyi olduğunu söylememin bir önemi yok. Herkesin kendi düşüncesi var zaten. Frank ve Stevie çok özel oyunculardı. Ancak, üçümüz de birbirimizden farklıydık." dedi.Scholes, "Frank Lampard, gol atma konusunda gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusuydu. Arkasında Claude Makelele oynuyordu ve rahatlıkla hücuma çıkabiliyordu. Takımı da ondan gol atmasını bekliyordu zaten. Stevie ise saha içerisinde hemen hemen her şeyi yapabiliyordu. Çok hızlı, çok güçlü, çok fiziksel bir oyuncuydu. Goller atıp, asistler yapabiliyordu." diyerek sözlerini sürdürdü.'Ginger Prince' lakaplı efsane, "Savunma, üçümüzün de en kötü özelliğiydi. Hiçbirimiz iyi savunma yapamazdık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.