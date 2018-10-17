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Schalke'de Galatasaray öncesi önlem!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, kadroda rotasyona gideceklerini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke'de Galatasaray öncesi önlem!
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17 Ekim 2018 17:19
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Bundesliga ekibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco, kadroda rotasyon yapacağını açıkladı.

24 Ekim ve 6 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşecek olan Schalke'de teknik direktör Tedesco, ''Milli ara sonrasında zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde kadroda rotasyonlara gideceğim. Eğer rotasyon yapmazsak çocuklar çok yorulacak. Sakatlık olsun istemiyorum. Üç günde bir maç yapmamız gerekecek.'' diye konuştu.

GALATASARAY ÖNCESİ 3 İSİM...

20 Ekim'de Werder Bremen'i konuk edecek Schalke'de Galatasaray maçı düşünülerek Naldo, Daniel Caligiuri ve Salif Sane'nin dinlendirilmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın 3, Alman temsilcisi Schalke'nin ise 4 puanı bulunuyor.

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