'nde'ın rakibi olan Bundesliga ekibi'te teknik direktörkadroda rotasyon yapacağını açıkladı.24 Ekim ve 6 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşecek olan Schalke'de teknik direktör Tedesco, ''Milli ara sonrasında zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde kadroda rotasyonlara gideceğim. Eğer rotasyon yapmazsak çocuklar çok yorulacak. Sakatlık olsun istemiyorum. Üç günde bir maç yapmamız gerekecek.'' diye konuştu.20 Ekim'de Werder Bremen'i konuk edecek Schalke'de Galatasaray maçı düşünülerek Naldo, Daniel Caligiuri ve Salif Sane'nin dinlendirilmesi bekleniyor.Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın 3, Alman temsilcisi Schalke'nin ise 4 puanı bulunuyor.