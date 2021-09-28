Şansal Büyüka: 'Fenerbahçe'ye kim bulduysa tebrik ederim'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...



"Fenerbahçe'de az pas, hızlı hücum varsa sorun yok. İşte sonuçlar, Hatay'ın 523, Fener'in 277 pası var. Kim ligin rakipsiz en iyi stoperi. Ferdi iyi ama süper yorgun. Novak sağda, soldan daha iyi. Berisha değil, Serdar Dursun.



Fenerbahçe'nin çok sıkı bir deplasmandan, Hatay'dan galibiyetle dönmesi, her türlü övgüye değer. Bunu peşinen önce kabul edelim, sonra devam edelim.



Bu Min Jea Kim'i, kim bulduysa tebrik ederim. Ligin rakipsiz en iyi stoperi. Yeri gelmişken, Kim'in eliyle buluşan topun penaltı olduğunu söyleyelim.



Az pas, hızlı hücum varsa, Fenerbahçe için sorun yok.



İşte sonuçlar: Hatay 523, Fenerbahçe 277 pas.

Gol pozisyonu: Hatay: 0, Fenerbahçe: 6...



Valencia gezegen gibi... Sürekli geziyor. Fenerbahçe değerini bilsin. Ferdi iyi ama süper yorgun. İlk fırsatta dinlenmeli.



Novak sağda, soldan daha iyi. Rossi'nin devamlılığı olmalı. Mert Hakan çıkınca, Gustavo yalnız kalınca, orta saha rakibe geçiyor. Mert Hakan yoksa, Crespo. Formaya göz kırptı. Topu bir metreden direğe nişanlamasına rağmen Berisha değil, Serdar Dursun"



