Şampiyonluk gecesi Galatasaray maçını izlerken ölüm

Aydın'da maç izlerken kalp krizi geçiren Galatasaray taraftarının hayatını kaybetiği bildirildi.

Haber; AA
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Şampiyonluk gecesi Galatasaray maçını izlerken ölüm
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16 Mayıs 2021 15:10
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını televizyondan izlerken kalp krizi geçiren bir taraftar, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre karşılaşmayı Davutlar Mahallesi'ndeki Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını evinde izleyen Muharrem Günay (35), bir anda yere düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günay, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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