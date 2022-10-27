Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları ve özetleri

Şampiyonlar Ligi 5. haftası oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.



Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel goller atılırken futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde son haftayı bekleyişe geçti.



İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları ve özet görüntüleri:



A GRUBU



NAPOLI 3-0 RANGERS







AJAX 0-3 LIVERPOOL







B GRUBU



CLUB BRUGGE 0-4 PORTO







ATLETICO 2-2 B. LEVERKUSEN







C GRUBU



INTER 4-0 VIKTORIA PLZEN







BARCELONA 0-3 BAYERN MÜNİH







D GRUBU



E. FRANKFURT 2-1 MARSİLYA







TOTTENHAM 1-1 SPORTING



E GRUBU



RB SALZBURG 1-2 CHELSEA





DINAMO ZAGREB 0-4 MILAN







F GRUBU



CELTIC 1-1 SHAKHTAR DONETSK







RB LEIPZIG 3-2 REAL MADRID





G GRUBU



SEVILLA 3-0 KOPENHAG







DORTMUND 0-0 MAN. CITY







H GRUBU



PSG 7-2 MACCABI HAIFA







BENFICA 4-3 JUVENTUS



