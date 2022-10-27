Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları ve özetleri

Şampiyonlar Ligi 5. haftası oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel goller atılırken futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde son haftayı bekleyişe geçti.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları ve özet görüntüleri:
A GRUBU
NAPOLI 3-0 RANGERS
AJAX 0-3 LIVERPOOL
B GRUBU
CLUB BRUGGE 0-4 PORTO
ATLETICO 2-2 B. LEVERKUSEN
C GRUBU
INTER 4-0 VIKTORIA PLZEN
BARCELONA 0-3 BAYERN MÜNİH
D GRUBU
E. FRANKFURT 2-1 MARSİLYA
TOTTENHAM 1-1 SPORTING
E GRUBU
RB SALZBURG 1-2 CHELSEA
DINAMO ZAGREB 0-4 MILAN
F GRUBU
CELTIC 1-1 SHAKHTAR DONETSK
RB LEIPZIG 3-2 REAL MADRID
G GRUBU
SEVILLA 3-0 KOPENHAG
DORTMUND 0-0 MAN. CITY
H GRUBU
PSG 7-2 MACCABI HAIFA
BENFICA 4-3 JUVENTUS
Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel goller atılırken futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde son haftayı bekleyişe geçti.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları ve özet görüntüleri:
A GRUBU
NAPOLI 3-0 RANGERS
AJAX 0-3 LIVERPOOL
B GRUBU
CLUB BRUGGE 0-4 PORTO
ATLETICO 2-2 B. LEVERKUSEN
C GRUBU
INTER 4-0 VIKTORIA PLZEN
BARCELONA 0-3 BAYERN MÜNİH
D GRUBU
E. FRANKFURT 2-1 MARSİLYA
TOTTENHAM 1-1 SPORTING
E GRUBU
RB SALZBURG 1-2 CHELSEA
DINAMO ZAGREB 0-4 MILAN
F GRUBU
CELTIC 1-1 SHAKHTAR DONETSK
RB LEIPZIG 3-2 REAL MADRID
G GRUBU
SEVILLA 3-0 KOPENHAG
DORTMUND 0-0 MAN. CITY
H GRUBU
PSG 7-2 MACCABI HAIFA
BENFICA 4-3 JUVENTUS