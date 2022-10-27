Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları ve özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar eşliğinde tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları ve özetleri
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27 Ekim 2022 02:11
Şampiyonlar Ligi 5. haftası oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel goller atılırken futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde son haftayı bekleyişe geçti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları ve özet görüntüleri: 

A GRUBU

NAPOLI 3-0 RANGERS



AJAX 0-3 LIVERPOOL



B GRUBU

CLUB BRUGGE 0-4 PORTO



ATLETICO 2-2 B. LEVERKUSEN



C GRUBU

INTER 4-0 VIKTORIA PLZEN



BARCELONA 0-3 BAYERN MÜNİH



D GRUBU

E. FRANKFURT 2-1 MARSİLYA



TOTTENHAM 1-1 SPORTING

E GRUBU

RB SALZBURG 1-2 CHELSEA


DINAMO ZAGREB 0-4 MILAN



F GRUBU

CELTIC 1-1 SHAKHTAR DONETSK



RB LEIPZIG 3-2 REAL MADRID
G GRUBU

SEVILLA 3-0 KOPENHAG



DORTMUND 0-0 MAN. CITY



H GRUBU

PSG 7-2 MACCABI HAIFA



BENFICA 4-3 JUVENTUS

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