Þampiyon, þampiyon gibi baþladý!

NBA'de 2018/19'un açýlýþ gününün ikinci maçýnda Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder karþý karþýya geldi. ORACLE Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Warriors, 108-100 kazandý.



Warriors, maça çok hýzlý baþladý ve bir anda farký 8 sayýya kadar çýkardý. Thunder, Schröder ile maça tutunsa da Paul George'tan katký alamayýnca farkýn çift hanelere çýkmasýna engel olamadý. Çeyrek sonunda Warriors, ritm kaybedince fark 8'e indi. Ýkinci çeyreðe de iyi baþlayan Warriors, Curry ve Durant liderliðinde ilk yarýyý 57-47 önde kapattý.



Ýkinci yarýya Thunder, Paul George'un arka arkaya üçlükleriyle baþladý. Sadece 4 dakikada farký kapatýp öne geçen Thunder, çeyrek sonuna kadar dengeyi korumayý baþardý. Paul George'un 15 sayý attýðý çeyreði Warriors, 83-79 önde kapattý. Stephen Curry'nin aðýrlýðýný koymasýna raðmen Thunder, oyuna tutunmaya çalýþtý. Curry'e Durant desteði de gelince 6 dakika kala fark açýlmaya baþladý. Thunder'ýn son bölümde þut performansý da düþük olunca maçý kazanan 8 sayý farkla Warriors oldu.



Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 32 sayý, 8 ribaunt ve 9 asistle yýldýzlaþtý. Kevin Durant, 27 sayý, 8 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadý. Klay Thompson ise 8'de 1 üçlük ve 20'de 5 þutla 14 sayýda kaldý.



Oklahoma City Thunder'da Paul George 23'te 9 þutla 27 sayý üretti. Dennis Schröder ise 21 sayý, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadý.



Russell Westbrook, sakatlýðý nedeniyle maç kadrosunda yer almadý.



Golden State Warriors, bir sonraki maçýnda Utah Jazz'a konuk olacak. Oklahoma City Thunder ise Los Angeles Clippers deplasmanýnda ilk galibiyetini arayacak.



