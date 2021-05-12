İtalya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Inter, 36. hafta maçında ağırladığı Roma'yı 3-1 mağlup etti.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marcelo Brozovic, 20. dakikada Matias Vecino ve 90. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Roma'nın tek golü 31. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 88'e yükseltti. Ligde 7. sıradaki Roma 58 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Inter, Juventus'a konuk olacak. Roma derbide Lazio ile karşılaşacak.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marcelo Brozovic, 20. dakikada Matias Vecino ve 90. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Roma'nın tek golü 31. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 88'e yükseltti. Ligde 7. sıradaki Roma 58 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde hafta sonu Inter, Juventus'a konuk olacak. Roma derbide Lazio ile karşılaşacak.