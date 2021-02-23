Şampiyon babanın şampiyon oğlu ve kızı ringde iddialı

Iğdır'da yaşayan eski boksör ve boks antrenörü Taner Demirci'nin boksör olan oğlunun yanı sıra kızı da ringlerde boy gösteriyor.



Kentte yaşayan Demirci, 1989 yılında katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası'ndan altın madalya alarak Iğdır'a döndükten sonra maddi imkansızlıklardan dolayı Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayınca bir süre boksu bıraktı.



Bir süre sonra yeniden boksa başlayan Demirci, ardından boks antrenörü olarak yetiştirdiği yüzlerce gencin birçok başarıya imza atmasını sağladı.



Demirci'nin çocuklarına da aşıladığı boks sevgisi sayesinde spora başlayan oğlu Muhammed Miraç (19) ile kızı Esra da (15) babaları gibi boksta farklı başarılara imza attı.



Muhammed Miraç 5 kez Türkiye şampiyonu olurken Esra ise 2 defa Iğdır şampiyonu 1 defa da Türkiye ikincisi oldu.



Yeni şampiyonalara hazırlanan Muhammed Miraç ve Esra, eski şampiyon ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü Boks Antrenörü olan babaları Taner Demirci tarafından sıkı bir eğitimden geçiyor.



Antrenör Taner Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 yıldır aralıksız şekilde boks antrenörlüğü yaptığını ve bu süre içerisinde birçok milli sporcu yetiştirdiğini söyledi.



1989 yılında Elazığ'da yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizen Demirci, "Geçmişte Macaristan'da yapılacak olan bir turnuva vardı, katılacaktım fakat maddi sıkıntılardan dolayı pasaport çıkaramadığım için katılamadım. Boksa küstüm, bıraktım boksu. İçimde uhdeydi, bunu sporcularımla, çocuklarımla başarmak istedim. Yaklaşık 23 yıldır Iğdır gençliğine bu alanda hizmet veriyorum. İnşallah ömrüm yettiğince onlara sonuna kadar destek vereceğim." diye konuştu.



Çocukları ve sporcularına hiçbir şekilde branş zorlaması yapmadığını belirten Demirci, "Evde sürekli boks maçı izliyoruz, bokstan bahsediyoruz, çocuk da ister istemez bir sevgi besliyor boksa karşı, tamamen severek geliyorlar. Bir evde boks varsa oradakiler de ister istemez bir sempati duyuyor." ifadelerini kullandı.



Daha önce 5 kez Türkiye şampiyonu olan Muhammed Miraç Demirci, babası sayesinde boks sporu ile tanıştığını ve 9 yıldır aralıksız şekilde boks yaptığını aktararak, "Gözümü açtığımdan beri etrafımda boks var, ister istemez meyilim oluştu. Babam üzerimde baskı oluşturmak istemiyordu, farklı branşlara yönlendirmek istiyordu ama ben boksun içinde büyüdüğüm için gönlüm hep o tarafa kaydı. Bu yolu babam ile seçtik ve devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Yine boks branşını seçerdim"



Nisan ayında Genç Erkekler Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini anlatan Miraç Demirci, şunları söyledi:



"Hedefim ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmek ve iyi bir derece almak. İnsanların bana farklı bir bakış açısı var, bir şampiyonun oğlusun ve buna göre bir performans göstermen gerekiyor, bunun verdiği bir baskı da oluyor ama üstesinden geliyoruz. Kaç defa dünyaya gelirsem geleyim yine boks branşını seçerdim."



- "Boks bana öz güven kattı"



Daha önce 2 defa il birinciliği ve Türkiye ikinciliği elde eden 15 yaşındaki Esra Demirci ise boks sporuyla mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Evde bu sporu yapanların sayısı çok olunca benim de ilgimi çekti, bu yüzden başladım ve çok severek yapıyorum. Boks bana çok öz güven kattı, gururlandırdı, kendimi iyi hissetmemi sağladı. Arkadaşlarım da hep destekçim oldu, ailem de her zaman destekçimdi."



