Sami Uğurlu: "Maçı bireysel hatalarla kaybettik"

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Maçı bireysel hatalarla kaybettik'
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13 Ocak 2024 17:01
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçı bireysel hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Öncelikle şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Yine acı dolu bir gün. Maça geldiğimizde ise oyuna baktığımızda skorun bu olması büyük sürpriz oldu. Oyunun her bölgesinde iyi oynayan, topa sahip olan, pozisyon bulan bir Kasımpaşa vardı. Ankaragücü'nün yakaladığı pozisyonlar bizim bireysel hatalarımızdan oluştu. Maçı bireysel hatalarla kaybettik." ifadelerini kullandı.

Arka arkaya aynı oyuncularla sahaya çıktıklarını vurgulayan Uğurlu, çok eksikleri bulunduğunu ve transfer döneminde 5-6 oyuncu almayı planladıkları sözlerine ekledi.

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