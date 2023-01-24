Ümraniyespor maçında Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye hayat veren isim olurken, Adana Demirspor'dan yeni transfer edilen Samet Akaydin kötü günündeydi.Maçta kritik hatalar yapan Samet, direkten dönen bir top ve Umut'un golünde başroldeydi. 71'de sol tarafta Avounou, Samet'in hamle yapmada gecikmesi sonrasında topu kaptı ve ortasını yaptı. Ön direkteki Umut'u aşan topla arka direkte Geraldo buluştu. Angolalı forvetin sert şutu, yan direğe çarparak auta çıktı. Samet Akaydın, 77'de ise Avounou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umut'u kaçırdı ve hamle yapmakta gecikince, kalesinde golü gördü.