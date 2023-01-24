Samet Akaydin'den kritik hatalar

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Samet Akaydin, Ümraniyespor maçında yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin'den kritik hatalar
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24 Ocak 2023 12:16
Samet Akaydin
Samet Akaydin
Fenerbahçe
Ümraniyespor maçında Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye hayat veren isim olurken, Adana Demirspor'dan yeni transfer edilen Samet Akaydin kötü günündeydi.

Maçta kritik hatalar yapan Samet, direkten dönen bir top ve Umut'un golünde başroldeydi. 71'de sol tarafta Avounou, Samet'in hamle yapmada gecikmesi sonrasında topu kaptı ve ortasını yaptı. Ön direkteki Umut'u aşan topla arka direkte Geraldo buluştu. Angolalı forvetin sert şutu, yan direğe çarparak auta çıktı. Samet Akaydın, 77'de ise Avounou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umut'u kaçırdı ve hamle yapmakta gecikince, kalesinde golü gördü. 

 
 

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