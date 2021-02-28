Sam Allardyce: 'Diagne ve Okay'ı takımda tutmak istiyoruz'

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu için açıklamalarda bulundu.



Diagne ve Okay'ın karakterli futbolcular olduğunu dile getiren Allardyce, "Burada bulunan her oyuncu, biz onları Premier Lig'de tutalım diye etkileyici oynamak istiyor. Mbaye Diagne ve Okay'da olduğu gibi Premier Lig'de oynamak istedikleri için onları tutmak istiyoruz. Bu yüzden buradalar. Diagne ve Okay'a şans istedikleri ve kulüplerinden ayrılıp Premier Lig'de zorlu bir meydan okumaya katıldıkları için büyük bir kredi vermeliyim. Karakterleri çok yüksek." dedi.



Mbaye Diagne'nin kahraman olacak fırsatı yakaladığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bunu, büyük bir sahneye çıkıp, neler yapabileceklerini görme fırsatı olarak görüyorlar. Umarım yaptıkları şeyi yapmaya devam ederler. Diagne'nin birkaç gol daha atmasını istiyoruz. Premier Lig'e adapte olma hızları beni gerçekten etkiledi. Diagne, üç buçuk maçta kahramanlardan biri haline gelebilirdi. 4-5 gol atacak fırsatları gelmişti. Eğer yakaladıklarını atsaydı bizim kahramanımız olacaktı ve büyük bir sorunu çözecekti. Ancak en azından pozisyon buluyoruz." ifadelerini kullandı.



