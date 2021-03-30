Salah: "R.Madrid tarihin en iyisi Ronaldo'yu kaybetti"

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Marca Gazetesi'ne röportaj verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salah: 'R.Madrid tarihin en iyisi Ronaldo'yu kaybetti'
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30 Mart 2021 15:07
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Marca Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

Salah, 2018'de kaybedilen Real Madrid maçının intikamını almak için özel bir çabasının olduğunu ifade etti; "

"Maçı kazanmak ve yarı finale geçmek için özel bir arzum var. Şimdi olacak olan, Kiev finalinin sonucunu değiştirmeyecek. Bu bitti. Real Madrid, tarihin en iyisi olan Cristiano Ronaldo gibi bir gol makinesini kaybetti. Aynı zamanda şansız olan Eden Hazard'ın sakatlığı devam ediyor. Real Madrid şu anda çeyrek finalde ve bunu Ronaldo'yu kaybetmelerine rağmen yaptılar. Harika oyuncuları ve hangisinin en iyi olduğunu söylemem. Real Madrid şu anda çeyrek finalde, çok iyi bir takım ve biz her zaman onlara karşı hazır olmak zorundayız. Karşımızda Şampiyonlar Ligi'ni son 10 yılda 5 kez kazanan bir takım var ve bu turnuvada nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi.

"Liverpool mu Real Madrid mi? favori sorusuna cevap veren Muhammed Salah, "Her iki takımın da en güçlü anlarına ulaştığını düşünüyorum. Son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazandık. Real Madrid maçına hazırız" ifadelerini kullandı.



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