Salah: 'R.Madrid tarihin en iyisi Ronaldo'yu kaybetti'

Muhammed Salah: "Real Madrid, tarihin en iyisi olan Cristiano Ronaldo gibi bir gol makinesini kaybetti ancak hala çok iyiler. Karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda 5 kez kupa kaldıran bir takım var" 💯 pic.twitter.com/TriMkXw9zI



— Sporx (@sporx) March 30, 2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Marca Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.Salah, 2018'de kaybedilen Real Madrid maçının intikamını almak için özel bir çabasının olduğunu ifade etti; ""Maçı kazanmak ve yarı finale geçmek için özel bir arzum var. Şimdi olacak olan, Kiev finalinin sonucunu değiştirmeyecek. Bu bitti. Real Madrid, tarihin en iyisi olan Cristiano Ronaldo gibi bir gol makinesini kaybettive biz her zaman onlara karşı hazır olmak zorundayız. Karşımızda Şampiyonlar Ligi'ni son 10 yılda 5 kez kazanan bir takım var ve bu turnuvada nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyorlar" dedi."Liverpool mu Real Madrid mi? favori sorusuna cevap veren Muhammed Salah, "Her iki takımın da en güçlü anlarına ulaştığını düşünüyorum. Son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazandık. Real Madrid maçına hazırız" ifadelerini kullandı.