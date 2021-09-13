Sakatlıklarla düşen bir kariyer: Gareth Bale

Galli yıldız Gareth Bale, Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle 102. kez maç kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sakatlıklarla düşen bir kariyer: Gareth Bale
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12 Eylül 2021 17:22
Real Madrid'e geri dönen Gareth Bale'in İspanyol kulübündeki "düşüşü" bu sezonun ilk haftalarında da noktalanmadı gibi gözüküyor.

Sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in Celta Vigo maçı kadrosunda yer almayan Bale, bir maçı daha kaçırmış oldu.

İspanyol oyuncu, Real Madrid'de oynadığı dönem boyunca 102. kez bir maçta sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi.

Birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bale, milli arada Belarus karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti de Bale'e güvendiğini ve bu sezon tecrübeli yıldızdan üst düzey performans beklediğini belirtmişti.


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