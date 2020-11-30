Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6514 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 31219 olduğu açıklandı. Bugün 188 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 404727 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6514 olduğunu belirtirken, günün vaka sayısının ise 31219 olduğu açıklandı. Bugün 188 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 404727 olarak paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." açıklamasını yaptı.