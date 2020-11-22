Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.

Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca,, bugünvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Koca, "açıklamasını yaptı.