Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6017 olduğunu belirtirken, bugün 139 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 374637 olarak paylaşıldı.
6017 hasta sayısı, pandemi süreci başladığı günden bu yana en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6017 olduğunu belirtirken, bugün 139 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 374637 olarak paylaşıldı.
6017 hasta sayısı, pandemi süreci başladığı günden bu yana en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." açıklamasını yaptı.