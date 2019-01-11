Sadık Çiftpınar: ''Bu forma hayalimdi''

Devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'ı 3-2 yendiği maça ilk 11 başlayan ve 45 dakika sahada kalan Sadık, maçın ardından şöyle konuştu;
''NE KADAR HAZIRLIK MAÇI OLSA DA...''
''Öncelikle maç saatini beklerken çok heyecanlandım. Maç saati geldiğinde de abilerim bana çok yardımcı oldu. Ne kadar hazırlık maçı olsa da Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu formayı giymek benim hayalimdi. Benim oynadığım ilk 45 dakika boyunca rakibe bir pozisyon vermedik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hocamız bize her maçımızı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Umarım bu alışkanlık lige de yansıyacaktır.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'ı 3-2 yendiği maça ilk 11 başlayan ve 45 dakika sahada kalan Sadık, maçın ardından şöyle konuştu;
''NE KADAR HAZIRLIK MAÇI OLSA DA...''
''Öncelikle maç saatini beklerken çok heyecanlandım. Maç saati geldiğinde de abilerim bana çok yardımcı oldu. Ne kadar hazırlık maçı olsa da Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu formayı giymek benim hayalimdi. Benim oynadığım ilk 45 dakika boyunca rakibe bir pozisyon vermedik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hocamız bize her maçımızı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Umarım bu alışkanlık lige de yansıyacaktır.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın