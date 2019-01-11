  •  
    Beşiktaş'ta bir AYRILIK daha: Resmen açıklandı
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Şenol Güneş'ten Serdar transferi için; "Olabilir"
  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..

Sadık Çiftpınar: ''Bu forma hayalimdi''

Fenerbahçe forması ile ilk maçına AZ Alkmaar karşısında çıkan yeni transfer Sadık Çiftpınar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Sadık Çiftpınar: ''Bu forma hayalimdi''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 20:13
Devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'ı 3-2 yendiği maça ilk 11 başlayan ve 45 dakika sahada kalan Sadık, maçın ardından şöyle konuştu; 

''NE KADAR HAZIRLIK MAÇI OLSA DA...''

''Öncelikle maç saatini beklerken çok heyecanlandım. Maç saati geldiğinde de abilerim bana çok yardımcı oldu. Ne kadar hazırlık maçı olsa da Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu formayı giymek benim hayalimdi. Benim oynadığım ilk 45 dakika boyunca rakibe bir pozisyon vermedik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hocamız bize her maçımızı kazanmamız gerektiğini söylüyor. Umarım bu alışkanlık lige de yansıyacaktır.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için